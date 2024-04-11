ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия задумалась о создании зерновой биржи БРИКС

10:40
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Участники объединения продолжают расширять сотрудничество

Объединение БРИКС с принятием в свой состав новых членов усиливает позиции по разным направлениям. В планах России — создание общей зерновой биржи.

Путин и ас-Сиси обсудили партнерство в рамках БРИКС
Путин: страны БРИКС через 4 года будут давать 37% глобального ВВП

По подсчетам российского Союза экспортеров зерна, пятерка БРИКС обеспечивает 40% мирового рынка зерна. Совокупное производство, которое приходится на эти государства, достигает 1,17 миллиарда тонн, потребление — 1,1 миллиарда.

В январе к БРИКС примкнули Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь показатели составили 1,23 и 1,22 миллиарда соответственно.

Зерновая биржа БРИКС объединила бы ведущих покупателей и поставщиков, подчеркнули российские экспортеры. Эту инициативу уже поддержал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин отмечал, что Россия готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, но этому мешают односторонние ограничения. Дипломат подчеркнул, что наша страна готова как надежный поставщик делать то, что она делала и делает — поставлять на рынок достаточное количество продовольствия.

Однако зерновую сделку, заключенную Россией с Украиной, Турцией и ООН, из механизма помощи голодающим странам превратили в инструмент наживы самых богатых и развитых государств. При этом часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена вопреки обещаниям. В Кремле, напомнив об этом, подчеркнули, что о возобновлении зерновой сделки речь не идет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сбор зерна
Сбор зерна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.