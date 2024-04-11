Участники объединения продолжают расширять сотрудничество

Объединение БРИКС с принятием в свой состав новых членов усиливает позиции по разным направлениям. В планах России — создание общей зерновой биржи.

По подсчетам российского Союза экспортеров зерна, пятерка БРИКС обеспечивает 40% мирового рынка зерна. Совокупное производство, которое приходится на эти государства, достигает 1,17 миллиарда тонн, потребление — 1,1 миллиарда.

В январе к БРИКС примкнули Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь показатели составили 1,23 и 1,22 миллиарда соответственно.

Зерновая биржа БРИКС объединила бы ведущих покупателей и поставщиков, подчеркнули российские экспортеры. Эту инициативу уже поддержал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин отмечал, что Россия готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, но этому мешают односторонние ограничения. Дипломат подчеркнул, что наша страна готова как надежный поставщик делать то, что она делала и делает — поставлять на рынок достаточное количество продовольствия.

Однако зерновую сделку, заключенную Россией с Украиной, Турцией и ООН, из механизма помощи голодающим странам превратили в инструмент наживы самых богатых и развитых государств. При этом часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена вопреки обещаниям. В Кремле, напомнив об этом, подчеркнули, что о возобновлении зерновой сделки речь не идет.

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