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Медведев пожелал, чтобы всадник на бледном коне забрал Байдена

11:21
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Российский политик оценил высказывание президента США о конфликте на Украине

Президент США Джо Байден фактически призвал участников конфликта на Украине убивать друг друга дальше своими словами о том, что это закончится лишь после голосования Конгресса о новой помощи киевскому режиму. Такое заявление сделал в четверг, 11 апреля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Как написал российский политик в своем Telegram-канале, заявление Байдена — это абсолютное зло, поскольку из него следует, что "чем больше погибнет людей, тем лучше".

Процитировав фразу из Откровения Иоанна Богослова, Медведев заявил, что " чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира".

Ранее Дмитрий Медведев называл Джо Байдена в числе западных политических лидеров, которых российский политик считает соучастниками теракта в "Крокус сити холле". Россия этого не забудет, подчеркнул зампред Совбеза.

Комментируя высказывания Байдена об общении с давно умершими политиками, Медведев заявил, что "главный владелец кодов" от американского ядерного арсенала получил "зловещий сигнал из загробного мира" — это весьма тревожащая и небезопасная ситуация.

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