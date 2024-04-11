Положение о демобилизации из соответствующего закона убрали

Поправки в украинское законодательство, предусматривающие ужесточение правил и порядка мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, приняты в четверг, 11 апреля. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Как заявила нардеп Елена Мошенец, украинский парламент рассмотрел все поправки к законопроекту, которых насчитывалось свыше 4 тысяч, но голосов в их поддержку не хватило.

При этом из законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации через 36 месяцев, сообщает РИА Новости.

Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям наравне с мужчинами. Она предложила брать пример с Израиля, в котором военнообязанными являются и женщины.

Спикер российского МИД Мария Захарова отмечала, что киевский режим ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону — с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи.

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