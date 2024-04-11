В Волгограде легковая машина сбила на пешеходном переходе группу детей

Школьники в больнице

В Волгограде водитель иномарки наехала на четверых детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на пересечении улиц Ополченская и Андреева. 36-летняя женщина за рулем Renault Duster сбила двух девочек и двоих мальчиков 2012 года рождения на пешеходном переходе.

Детей доставили в больницу. Об их состоянии пока ничего не сообщается. По факту ДТП начали проверку. На месте работают сотрудники ГИБДД, отметили в ГУМВД России по Волгоградской области.

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