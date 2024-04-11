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Одна из крупнейших ТЭС на Украине полностью уничтожена

11:44
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Это подтвердила компания-оператор

Энергогенерирующее предприятие в Киевской области Трипольская ТЭС в четверг, 11 апреля, полностью уничтожена в результате удара российских войск. На станции до сих пор продолжается пожар после утренних ударов российских военных. Все энергоблоки выведены из строя.
Российские войска ударили по крупнейшей ТЭС в Киевской области

Трипольская ТЭС находится на Днепровском побережье, в 13 километрах к югу от Киева. Это предприятие имеет электрическую мощность 1800 МВт и является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины. Станция подключена к газово-транспортной системе Украины.

На станции до сих пор продолжается пожар после утренних ударов российских военных. Все энергоблоки выведены из строя.

Полное уничтожение ТЭС подтвердили в компании "Центрэнерго", которая занимается производством электрической и тепловой энергии в центральной и восточной Украине, сообщает ТАСС.

Ранее ударами российских военных была разрушена практически вся энергетическая инфраструктура Харькова. Местный мэр Игорь Терехов подтвердил, что разрушены все городские трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда все это будет восстановлено — пока неизвестно.

При этом в Пентагоне признавали, что удары Вооруженных сил Украины по российским энергетическим объектам существенно не повлияли на способность России вести боевые действия — "все быстро ремонтируется".

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