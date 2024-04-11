В НАТО пожаловались на нехватку военных для защиты от России

Дефицит людей мешает реализации оборонных планов Брюсселя

Североатлантическому альянсу не хватает военнослужащих для обеспечения защиты от России и практического воплощения планов защиты. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Foreign Policy, даже с учетом вхождения в состав военно-политического блока Финляндии и Швеции НАТО недостает мощного присутствия на севере.

По мнению неназванного дипломата из одной из стран НАТО, на которого ссылается издание, Североатлантический альянс в какой-то момент забыл про свои вооруженные силы и их оказалось недостаточно для "большого кризиса".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу отказаться от воинственных слов в адрес России и сконцентрироваться на совершенствовании собственного военного потенциала. Реализацию сценария, при котором "Европа будет следующей на очереди" политик счел очень маловероятной, но предложил подготовиться.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что оборона должна стать "сердцем европейской политики", тем более что американский "оборонный зонтик" над Европой может скоро закрыться.

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