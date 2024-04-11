ФСБ пресекла спланированную Британией высадку десанта ВСУ на Тендровской косе

Лондон вовлечен в конфликт

ФСБ и Минобороны пресекли высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области.

Диверсионная высадка планировалась спецслужбами Великобритании, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Это свидетельствует о непосредственном вовлечении Лондона в конфликт.

"Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов", - говорится в пресс-релизе.

В ходе боестолкновения десант был уничтожен, один военнослужащий взят в плен – старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. Центр курируется подразделением "специальной лодочной службы" морской пехоты Великобритании (Special boat service).

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