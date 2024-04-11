Ракета "Ангара А-5" стартовала с космодрома Восточный

С третьей попытки

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный в Амурской области.

Старт состоялся по плану – в 12:00 по московскому времени. Как сообщает РИА Новости, разгонный блок "Орион" отделится от третьей ступени ракеты в 12:12:26. Он выведет на необходимую орбиту испытательную полезную нагрузку.

9 апреля буквально в последнюю минуту перед стартом пуск "Ангары" был отменен: сработала автоматика из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторая попытка 10 апреля также сорвалась в последний момент. Третью попытку запланировали на 11 апреля в 12:00.

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