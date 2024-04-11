Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье заочно арестован

Один из сотрудников правоохранительных органов погиб

Следствие по делу о нападении на двух полицейских в Подмосковье заочно предъявило обвинение разыскиваемому жителю Истры. Об этом в четверг, 11 апреля, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, по ходатайству следствия суд в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый объявлен в розыск.

Между тем Telegram-канал 112 утверждает, что 34-летний Василий Буряков — байкер, которого обвиняют в нападении на полицейских — "отбегался" и уже задержан. Правоохранительные органы эту информацию пока не комментировали.

7 апреля в СНТ "Озон" в районе деревни Якимово лейтенант Григорий Серов и участковый Сергей Ефименко находились в засаде у тайника с наркотиком, ожидая того, кто придет за "закладкой". Явился Буряков и в ответ на попытки полицейских его задержать устроил стрельбу. Ефименко погиб на месте, Серов с тяжелым ранением в голову попал в больницу. Преступник уехал с места преступления на своем мотоцикле.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования дела о нападении на полицейских в Московской области. Дело расследуют по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

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