Расстрелявший подмосковных полицейских байкер задержан в Тверской области

Преступника задержали в городе Белый

В Тверской области задержан байкер, подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье. Об этом сообщили в МВД.

Сообщается, что байкера задержали в городе Белый.

Резонансное преступление произошло 7 апреля в СНТ "Озон", недалеко от деревни Якимово. Буряков открыл огонь по полицейским, которые сидели в засаде у тайника с наркотиками. Участковый Сергей Ефименко погиб на месте, лейтенант Сергей Ефименко.

После инцидента байкер скрылся на мотоцикле.

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