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В Госдуме предложили включить тему доносов в школьный курс истории

12:32
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Это "деструктивный элемент" в обществе, о чем нужно предупредить детей

Вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков ("Новые люди") направил в Министерство просвещения России обращение с просьбой включить темы доносов в СССР и в мире в курс истории.

Как подчеркнул парламентарий, "культура доносов" в органы власти в последнее время активно распространяется. Однако это "является деструктивным элементом в сплоченности общества", а также отнимает много времени у государственных органов власти, считает Даванков.

Все это он предложил разъяснять молодым россиянам со школьной скамьи — в рамках уроков истории, сообщает РИА Новости.

В феврале в Минпросвещения выступили с инициативой более подробного изучения истории в школах и предложили с пятого по восьмой класс ставить в расписание три урока в неделю, а в девятом классе — два урока. При этом не уточнялось, за счет чего будет расширен общий курс.

До того председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский пообещал, что учебные часы по региональной истории будут введены в общий школьный курс истории в ближайшее время.

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