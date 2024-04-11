ДРГ пыталась высадиться на Тендровской косе

Задержанный в Херсонской области боец спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Горин рассказал, что проходил подготовку на военной базе в Великобритании недалеко от Солсбери. Видео допроса в четверг, 11 апреля, обнародовала Федеральная служба безопасности России.

Взятый в плен Горин являлся солдатом 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ. По данным ФСБ, его деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании. Спецслужба подчеркнула, что это говорит о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине.

Горин рассказал, что при подготовке операции по высадке на Тендровской косе британские спецслужбы могли предоставить украинским военным неактуальную информацию — они "непрофессионально отправили на убой" бойцов ВСУ.

По словам украинского спецназовца, им рассказали, будто ВС России базируются в районе четвертого-пятого здания на самой косе — именно там якобы и мог произойти огневой контакт. На самом деле российские военные открыли огонь по неприятелю еще на подходе к берегу.

В конечном счете, признался украинский пленный, поставленных целей диверсантам достичь не удалось, а личный состав практически полностью погиб, сообщает РИА Новости.

Российская сторона неоднократно указывала на непосредственную вовлеченность и участие западных государств, прежде всего англо-саксонских, в боевые действия на Украине, хотя и Лондон, и Вашингтон от этого открещиваются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Следствие выяснило, что чиновники этих государств использовали денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, для финансирования террористических актов на российской территории.

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