ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко: Россия и Белоруссия вывели союзные отношения на новый уровень

13:19
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Этому помог полет белорусского космонавта Марины Василевской на МКС

Полет первой в суверенной истории страны белорусского космонавта Марины Василевской на Международную космическую станцию — это новый уровень союзных отношений с Россией. Такое заявление сделал в четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Казахстане приземлился "Союз" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии

Политик подчеркнул, что "символом братских уз народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 километров от планеты".

Лукашенко похвалил Василевскую, отметив, что она "вошла в каждую белорусскую семью – всех, кто переживал вместе с тобой, вместе с твоими родителями", сообщает РИА Новости.

2 апреля российский лидер поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что несмотря на непростую обстановку в мире, удалось многое сделать для развития многопланового сотрудничества Москвы и Минска.

Также Александр Лукашенко указывал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации экономического сотрудничества Москвы и Минска. Он подчеркивал, что бессмысленно надеяться на отмену внешних ограничений — "нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.