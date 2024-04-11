Лукашенко: Россия и Белоруссия вывели союзные отношения на новый уровень

Этому помог полет белорусского космонавта Марины Василевской на МКС

Полет первой в суверенной истории страны белорусского космонавта Марины Василевской на Международную космическую станцию — это новый уровень союзных отношений с Россией. Такое заявление сделал в четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик подчеркнул, что "символом братских уз народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 километров от планеты".

Лукашенко похвалил Василевскую, отметив, что она "вошла в каждую белорусскую семью – всех, кто переживал вместе с тобой, вместе с твоими родителями", сообщает РИА Новости.

2 апреля российский лидер поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что несмотря на непростую обстановку в мире, удалось многое сделать для развития многопланового сотрудничества Москвы и Минска.

Также Александр Лукашенко указывал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации экономического сотрудничества Москвы и Минска. Он подчеркивал, что бессмысленно надеяться на отмену внешних ограничений — "нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".

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