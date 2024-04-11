Собянин осмотрел новое здание для 10 участков мировых судей в Ново-Переделкине

Все сделано комфортно - и для посетителей, и для сотрудников

Работа здесь теперь максимально автоматизирована. На смену старым пыльным судебным архивам пришла модернизированная серверная инфраструктура. Теперь поиск нужного дела и всей информации о нем занимает несколько минут – примерно в 15 раз меньше, чем раньше. Нужно просто отправить запрос и пойти в архив. Но чтобы в работе был порядок, одних технологий недостаточно.

"Перед тем, как сдавать дело в архив, мы отмечаем его местонахождение - выбираем стеллаж, выбираем сторону стеллажа, выбираем полку, на которой будет расположено данное дело", - рассказала Яна Цветкова, помощник мирового судьи.

Электронный документооборот уменьшил сроки исполнения судебных актов и сэкономил бюджет – почтовые отправления не нужны. В новом семиэтажном здании - 10 участков мировых судей. Дом правосудия в Ново-Переделкине расположился на площади 7,5 тысячи квадратных метров.

"Аналогов просто нет в мире, нет таких прекрасных залов заседаний, они оборудованы по самому последнему слову техники. Установлено самое современное оборудование, которое позволяет проводить видеоконференции с любыми судами в нашей стране", - отметил мировой судья Георгий Иорданов.

Удобство не только для работников суда, но и для посетителей, для которых предусмотрены отдельные зоны. Для ознакомления с материалами дела - специальные комнаты.

Новое здание осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Система мировых судей больше всего направлена на работу с населением. Каждый год около 2 миллионов москвичей получают те или иные услуги через систему мировых судей. Конечно, для этого нужны комфортные условия, современное технологическое и информационное обеспечение. Одно из таких зданий построено в Новой Москве, которое сразу закрывает 10 участков мировых судей и оснащено по самому последнему слову техники и технологий", - указал глава города.

В планах к 2028 году - создать единую платформу общей юрисдикции Москвы. Это позволит сделать работу судов еще более современной: внедрить распознавание речи, оцифровать судебные акты постоянного хранения, создать единую справочную линию, внедрить в работу роботов-помощников и многое другое.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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