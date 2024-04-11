Фестиваль колледжей проходит в столице

Будущие студенты могут узнать, какие направления востребованы

Эти ребята еще не знают, кем хотят стать. И определиться действительно непросто, ведь сегодня выбор профессий настолько богат, что можно запутаться в желаниях. Благодаря фестивалю колледжей дети знакомятся с самыми востребованными специальностями, а в некоторых случаях - и с будущими работодателями.

"Очень хочется, чтобы выбор профессии у них был осознанный. И мне кажется, это очень классное начало карьерного пути, когда ты уже идешь в колледж и можешь сразу со второго курса начать свою профессиональную деятельность", - отметила Елена Рудницкая, руководитель направления отрасли ИТ Московского центра развития профессионального образования.

На фестивале можно примерить на себя роль программиста и под руководством преподавателей придумать код для компьютерной игры. А в павильоне креативной индустрии можно научиться азам графического дизайна и попробовать напечатать яркий рисунок с помощью станка.

Те же, кого графическим дизайном уже не удивить, смогут познакомиться с роботом, который рисует и натюрморты, и портреты, и пейзажи. Скоро его будут активно использовать студенты в техникуме креативных индустрий имени Красина.

Еще на фестивале можно узнать много нового о красоте. Здесь модные прически и яркий макияж - как отдельный вид искусства, который будет актуален всегда. А это значит, что и специалисты точно не останутся без работы. Особенно это касается тех студентов, которые проявили себя во время учебы.

Если одни колледжи стремятся запустить как можно больше современных программ, то другие возрождают те, которые были забыты еще в девяностые. Например, колледж архитектуры и инжиниринга учит древней технике отделки мебели - маркетри.

Спрос на выпускников колледжей самых разных специальностей сегодня растет. И с каждым годом появляется все больше перспективных направлений, на которые мечтают поступить тысячи молодых людей.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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