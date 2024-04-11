Полицейские выясняют обстоятельства инцидента на детской площадке под Подольском

Женщина ударила двух девочек

Подмосковные полицейские выясняют обстоятельства инцидента на детской площадке в поселке Федюково под Подольском. Там женщина ударила двух девочек после их ссоры с ее дочерью.

Все произошло накануне вечером. Очевидицы сняли момент конфликта на мобильный телефон. На кадрах видно, что женщина подходит к подросткам, между ними завязываются словесная перепалка. В какой-то момент женщина все же уходит, но тут же возвращается и несколько раз наносит удары рукой девочкам. В соцсетях даже писали, что у одной из пострадавших оказался сломан позвоночник, но эта информация не подтвердилась. Что грозит женщине, будет решено после проведения проверки.

"Личность женщины установлена, ей оказалась гражданка одной из стран ближнего Зарубежья 1997 года рождения. Временной регистрации на территории Российской Федерации не имеет. За нарушение режима пребывания России в отношении женщины составлен административный протокол по статье 18.8 Кодека об Административных правонарушениях, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования", - сообщил Роман Клецов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

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