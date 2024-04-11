Полицейские выясняют обстоятельства инцидента на детской площадке под Подольском

Женщина ударила двух девочек
Подмосковные полицейские выясняют обстоятельства инцидента на детской площадке в поселке Федюково под Подольском. Там женщина ударила двух девочек после их ссоры с ее дочерью.
Все произошло накануне вечером. Очевидицы сняли момент конфликта на мобильный телефон. На кадрах видно, что женщина подходит к подросткам, между ними завязываются словесная перепалка. В какой-то момент женщина все же уходит, но тут же возвращается и несколько раз наносит удары рукой девочкам. В соцсетях даже писали, что у одной из пострадавших оказался сломан позвоночник, но эта информация не подтвердилась. Что грозит женщине, будет решено после проведения проверки.
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"Личность женщины установлена, ей оказалась гражданка одной из стран ближнего Зарубежья 1997 года рождения. Временной регистрации на территории Российской Федерации не имеет. За нарушение режима пребывания России в отношении женщины составлен административный протокол по статье 18.8 Кодека об Административных правонарушениях, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования", - сообщил Роман Клецов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.