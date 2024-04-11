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Минобороны доставило гумпомощь для пострадавших от паводков в Оренбуржье

13:19
  • четверг
  • 11 апреля 2024

На борту 90 тонн груза

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставили гуманитарную помощь в пострадавшую от паводков Оренбургскую область.

Жителям региона передали более 900 тонн груза – это продукты питания и предметы первой необходимости, сообщили в Минобороны России. Груз передали жители Тульской области.

Ранее глава Кировской области Александр Соколов рассказал, что его регион направил в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды, постельное белье, спальные мешки.

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