В гараже Мельникова после реставрации появятся редкие артефакты

Чтобы разместить такое количество экспонатов, пришлось увеличить площадь здания

Авангардный снаружи, впечатляющий внутри. Этот компактный и удобный гараж создавался Мельниковым и Шуховым для полуторок, занятых в коммунальном хозяйстве. А сейчас превращается в музей в квадрате. Памятник архитектуры готовится принять Музей транспорта Москвы.

Заботятся не только о прочности новых перекрытий - о каждом кирпиче. Гараж Мельникова спроектирован очень оригинально. Есть основное здание в виде гигантской подковы . Его называют "Серп". А в глубине скрывается сосед поменьше, но не менее уникальный - "Молот". Здесь тоже сохраняют каждую историческую деталь.

Шуховские фермы берегут как зеницу ока.

"Здесь как раз 10 тысяч заклепок на этих фермах. А наверху - воссозданный фонарь. Это уже из современного материала, но по чертежам, которые нам удалось найти", - отметил Евгений Минкин, генеральный директор компании-генподрядчика.

"Задача реставраторов была вернуть изначальный облик на момент 1931 года . Так, как он был завершен и сдан", - уточнила Наталья Воронцова, главный архитектор Музея транспорта Москвы.

Площадь гаража увеличилась. На новом подземном этаже разместят не только все необходимые музею службы, но и экспозицию, посвященную московскому метро. Экспонаты начали доставлять еще в процессе строительства. Причем и по земле, и по воздуху. Специалисты готовы рядом с ними ночевать.

Недавно здесь появился уникальный вагон "В" с вековой историей. Он был доставлен из Берлина в 1945-м и долгие годы перевозил москвичей в роскошных, даже по нынешним временам, условиях.

Музей транспорта Москвы обещают сделать самым современным и лучшим в мире. С площадками для творчества, вдохновения и обучения. Реставрация идет полным ходом, но знакомство с преображенным гаражом можно начать уже сейчас. Достаточно внимательно изучить фасад.

"Обратите внимание на глубину заложения раствора. Это как раз послереволюционный. Наверное, экономили. А это уже - брусчатка дореволюционная. Вот так люди ходили по этому бульвару сто лет назад", - показывает Минкин.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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