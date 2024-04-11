ФСБ пресекла высадку спецназа ВСУ в Херсонской области. Что известно

Украинцев готовили британские кураторы

Имена своих британских кураторов Евгений Горин помнит наизусть. Под их наставничеством провел много месяцев. Год назад призвали в ВСУ и буквально сразу отправили проходить подготовку за границу. Как рассказывает теперь уже пленный Горин, их вывозили группами через Польшу. А там уже самолетом прямиком в Британию.

"Мы проходили подготовку: ночевка в лесу, оборона, выход с импровизированной базы, передвижение в сторону объекта. Я так понимаю, нас готовили к какой-то специальной задаче", - рассказывает пленный.

Как потом оказалось, специальная задача - нанести огневое поражение российским военнослужащим, находящимся неподалеку от черноморского побережья Херсонской области.

"Нам была доведена информация командиром, чтобы мы в составе 111-й, 112-й, 113-й группы приготовились к проведению операции на Тендровской косе. Это проходило под кураторством британских спецслужб. Задача операции была нанести огневое поражение российским военнослужащим, находящимся на маяке. Основной задачей - по возможности взять их в плен", - продолжает Горин.

Британские спецслужбы еще во время теоретического обучения показывали украинским бойцам якобы свежие фотографии облетов. Заверяли, что все под контролем. Но наши военные оказались готовы к неожиданной встрече. Стрельбу открыли, еще когда лодки с диверсантами находились в двух сотнях метров от берега. Шансов у тех не было. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный - старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин - взят в плен.

Как заявили в спецслужбе, центр курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании.

"Помимо обучения диверсантов, представители Великобритании активно поставляются в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, для тестирования в реальных условиях", - сообщили в ФСБ.

Впрочем, Украина для зарубежных кураторов не более, чем испытательный полигон, а ее военнослужащие - расходный материал. Британские службы не утруждают себя даже тем, чтобы качественно спланировать свои операции.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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