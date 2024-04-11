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На общем собрании РАО обсуждают перспективы российского образования

14:47
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Среди приоритетов на будущее - разработка новых программ в области естественно-научных дисциплин.

Достижения, проблемы и перспективы современного российского образования обсуждают в Москве ведущие специалисты в области педагогических наук.

Более 200 отечественных и зарубежных ученых, деятелей культуры и искусства, руководителей федеральных ведомств принимают участие в общем собрании Российской академии образования. Результаты работы научного центра за минувший год представила президент РАО Ольга Васильева.

Среди приоритетов на будущее - фундаментальные исследования в области физиологии, просветительская деятельность, поддержка детей с особенностями здоровья, разработка новых программ в области естественно-научных дисциплин.

"Сейчас нам как никогда нужны хорошие знания по физике, химии, биологии и математике. Нужно понять, как сделать так, чтобы наши дети выбирали после окончания школы инженерные специальности и не боялись сдавать предметы естественнонаучного цикла. И сейчас, в Год семьи, а это очень важное событие для жизни страны, нам очень важно, чтобы мы работали все вместе – школа, семья, ребенок. И конечно, работа эта невозможна без научных подходов", - отметила Васильева.

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