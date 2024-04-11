Посетителей ВДНХ познакомят с национальным колоритом Могилевской области Белоруссии

Можно поучаствовать в ремесленных мастер-классах, оценить музыкальные выступления

Познакомиться с национальным колоритом и историей Могилевской области Белоруссии можно в эти дни на ВДНХ. Там проходит экспозиция, посвященная этому региону.

Посетители увидят авторские декоративно-прикладные работы, смогут поучаствовать в ремесленных мастер-классах, оценят музыкальные выступления творческих коллективов. Кроме того, на выставке можно узнать о достопримечательностях области и интересных направлениях для путешествий. Также в эти дни запланировано подписание двусторонних соглашений.

"Могилевская область - единственный наш производитель автомобильных шин, лифтов, химических волокон, газетной бумаги, цемента самый крупный производитель. Такие вещи прикладные вызывают наибольший интерес", - отметил Дмитрий Крутой, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России.

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