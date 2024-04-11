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Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

13:40
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Раннее оказание первой помощи позволяет сохранить жизнь

Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых актов.

В нее хотят добавить изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы и загубник для сердечно-легочной реанимации, пишет газета "Коммерсант".  

В пояснительной записке сказано, что обновленная аптечка повысит свою эффективность и будет более адекватно отвечать требования оказания первой медицинской помощи.

Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года.

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