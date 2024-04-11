Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

Раннее оказание первой помощи позволяет сохранить жизнь
Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых актов.
В нее хотят добавить изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы и загубник для сердечно-легочной реанимации, пишет газета "Коммерсант".
В пояснительной записке сказано, что обновленная аптечка повысит свою эффективность и будет более адекватно отвечать требования оказания первой медицинской помощи.
Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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