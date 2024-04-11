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В Кремле отреагировали на желание Зеленского разрушить Крымский мост

13:29
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Киев заявил о подготовке нового контрнаступления

Киевский режим в открытую говорит о террористических планах в отношении объектов инфраструктуры в России. На это указал в четверг, 11 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении в ходе нового контрнаступления украинской армии уничтожить Крымский мост.

По словам Дмитрия Пескова, такая риторика лишь доказывает правильность решения о начале спецоперации, а киевский режим " лишний раз демонстрирует свою сущность", сообщает ТАСС.

Ранее помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что необходимо "преподать урок" российским властям в контексте принадлежности Крыма. Как заявила чиновница, для нее "исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок".

До того источники сообщали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост и может предпринять очередную такую попытку в первой половине 2024 года. У ведомства якобы уже имеется "большая часть средств для осуществления этой задачи".

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