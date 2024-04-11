Песков оценил возможности мирного урегулирования на Украине

Россия по-прежнему открыта к переговорам

Переговорный процесс является для России предпочтительным способом достижения своих целей на Украине. Об этом в четверг, 11 апреля, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил неоднократные высказывания Владимира Путина о том, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса. Однако "в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди".

Песков также назвал бессмысленными попытки обсуждать мирное урегулирование по Украине на саммите в Швейцарии, на котором не будет России.

Говоря о возможном принятии за основу на переговорах стамбульских договоренностей, пресс-секретарь президента отметил, что геополитическая ситуация сейчас сильно отличается, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит "станет показухой", участники которой "будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия". Парламентарий усомнился в том, что предстоящий саммит сможет решить декларируемые задачи.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что украинский лидер Владимир Зеленский нервничает из-за того, что в мае заканчивается срок его президентских полномочий, потому он и начал упоминать переговоры с Россией.

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