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Москвича весом более 300 кг четыре часа вытаскивали из квартиры

15:10
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Мужчина вызвал скорую

В Таганском районе Москвы в четверг развернулась масштабная спасательная операция – больше четырех часов там пытались госпитализировать мужчину весом более 300 килограммов.

Утром ему стало плохо с сердцем. Москвич вызвал скорую, но врачи не смогли вынести его из помещения. Квартира располагается на первом этаже, так что было принято решение спилить решетки и вытащить больного через окно. Для этого вызвали бригаду МЧС.

В обычную скорую пациент бы не поместился. Поэтому спасатели вызвали микроавтобус. Его подогнали практически вплотную к окну и буквально скатили мужчину, использовав сложенную лестницу как рельсы.

По словам соседей, москвич не выходил из дома последние 10 лет. Все это время за ним ухаживал сын.

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