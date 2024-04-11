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Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества

14:16
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Итого насчитывается 73

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлены обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества.
В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова: что известно

До сегодняшнего дня было известно о 50 эпизодах. Теперь их количество составляет 73, рассказал рассказал адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов.

В четверг, 11 апреля, Таганский суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении содержания блогера под стражей.

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября 2023 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после жалоб на проданные им образовательные курсы. В своих уроках блогер обещал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

На данный момент Шабутдинов находится в СИЗО. Свою вину он не признал. В начале апреля суд в Москве наложил арест на денежные средства и имущество блогера.

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