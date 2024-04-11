Лондон подготовил диверсию украинских солдат в отношении ВС России

Британские спецслужбы не утруждают себя глубоким планированием терактов силами спецназа ВСУ и не заботятся о сох. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил анонимный сотрудник Федеральной службы безопасности России.

Как отметил собеседник РИА Новости, Лондон использует Украину в качестве полигона, а ее военнослужащих — "как расходный материал для испытания и совершенствования новых разработок видов вооружения и тактики их применения".

При этом британские спецслужбы не озаботились не только детальной отработкой операции, но и сохранностью личного состава украинских спецподразделений, подчеркнул сотрудник ФСБ.

Ранее задержанный в Херсонской области боец спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Горин рассказал, что британские спецслужбы, которые готовили украинских диверсантов, предоставили им неверные данные — они "непрофессионально отправили на убой" бойцов ВСУ.

Своими действиями в отношении киевского режима западные политики спонсируют теракты в России, подчеркивал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Политик заявил, что глава британского кабмина Риши Сунак — соучастник теракта в "Крокус сити холле", а "украинские бандеровцы" — его реальные заказчики.

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