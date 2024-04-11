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Найден схрон с оружием напавшего на полицейских в Подмосковье

14:37
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Следственные действия продолжаются

Следователи и криминалисты нашли тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Московской области. В тайнике находился схрон оружия.
Напавшего на полицейских мужчину объявили в розыск

Сотрудники правоохранительных органов изъяли найденные в схроне автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны в большом количестве. Там же нашли контейнеры с содержимым, внешне схожим с наркотическим веществом. Изъятое отправили на экспертизу.

В ближайшие часы обвиняемый будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следкома — там мужчину допросят, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 34-летний Василий Буряков устроил стрельбу в ответ на попытку полицейских задержать его — мужчина явился за "закладкой" с наркотиком, а правоохранители поджидали в засаде. Преступник застрелил одного из сотрудников полиции, а второго тяжело ранил.

11 апреля мужчину, успевшего сбежать с места преступления, поймали. Буряков рассказал, что прятался в лесу. В ответ на вопрос о признании вины в убийстве и покушении на убийство он заявил: "Признаю. Наверное".

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Схрон с оружием
Схрон с оружием
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