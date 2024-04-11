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В Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ТЭК Украины

14:41
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Все цели достигнуты

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины.

Атака была ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Массированный удар был совершен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками.

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших теплоэлектростанций на Украине - Трипольская ТЭС - полностью разрушена в результате удара ВС России. Все энергоблоки выведены из строя, на станции продолжается пожар.

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