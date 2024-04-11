Стройкомплекс Москвы и РУДН заключили соглашение о сотрудничестве 

Уже стартовал начальный этап взаимодействия

Студенты Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) смогут проходить практику и стажировку в организациях Стройкомплекса столицы. Об этом в четверг, 11 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

С каждым годом Стройкомплекс расширяет сотрудничество с профильными образовательными организациями столицы. Мы стараемся максимально привлечь молодых специалистов в строительную отрасль. Именно с этой целью был заключен Договор о практической подготовке обучающихся с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Договор подписан сроком на три года. В настоящее время проходит начальный этап взаимодействия.

Вместе с Управлением организации практик и содействия трудоустройству выпускников РУДН определяются эффективные формы совместной работы, интересные взаимовыгодные проекты и компании-партнеры.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, началась совместная работа с ГК "МонАрх" по формированию студенческого строительного отряда.

Подготовлен план по привлечению молодых специалистов в компанию. Запланировано проведение экскурсий, welcome-встреч, презентаций и практических занятий. Студентов и выпускников РУДН ждут в организациях Стройкомплекса столицы на практику, стажировку и трудоустройство.

Кроме того, Стройкомплекс столицы уже не первый год активно сотрудничает с Московским государственным строительным университетом (МГСУ) и Российским университетом транспорта (МИИТ).

Ранее отмечалось, что развитие транспортной инфраструктуры города в настоящее время — приоритетная работа Стройкомплекса Москвы. Ключевой проект — завершение южной части Московского скоростного диаметра. В целом развернута масштабная программа по расширению дорожной сети Москвы, в ближайшие годы появится более 200 дополнительных объектов.

В 2023 году план по вводу недвижимости в Москве был перевыполнен в полтора раза. Всего в столице было построено и введено в эксплуатацию свыше 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья.

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