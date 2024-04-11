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Россиянам разрешили тратить маткапитал на реконструкцию таунхаусов

15:18
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Соответствующий документ подписал глава кабмина

В России появилось еще одно направление использования средств материнского капитала — реконструкция таунхаусов, лейнхаусов и дуплексов. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Реконструировать жилье за счет средств материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением строительной организации. В первом случае Социальный фонд переведет средства маткапитала на счет одного из родителей, во втором — на счет строительной организации.

Глава кабмина уже подчеркивал, что правительство последовательно расширяет варианты использования маткапитала, чтобы он был полезен большему числу граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2023 году, рассказал, что власти России уделяют особое внимание поддержке семей с детьми. В частности, благодаря материнскому капиталу 670 тысяч семей улучшили жилищные условия.

Глава государства Владимир Путин обсудил развитие системы "Социального казначейства" с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Эта система к концу 2024 года охватит все меры федеральной поддержки. Многие пособия можно получить, просто подав заявление на портале госуслуг, в некоторых случаях выплаты назначаются автоматически. Один из примеров — получение материнского капитала при рождении ребенка.

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