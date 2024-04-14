Марья - зажги снега: история, традиции и поверья праздника

В этот день вспоминают преподобную Марию Египетскую

Сегодня отмечается народно-христианский праздник Марья - зажги снега. В этот день православная церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую. Название праздника отсылает к яркому весеннему солнцу: свет от него рождает на снежном покрове блики, создавая впечатление, что снег "горит".

Для начала вспомним историю становления этой даты. Мария Египетская родилась в Александрии. Уйдя из дома в 12 лет, она начала вести неправедную жизнь, в которой в избытке нашлось место греху и пороку. Так прошло 17 лет. Однажды Мария встретила группу паломников, направлявшихся в Иерусалим на праздник Поклонения Кресту Господню. Мария пошла с ними, но не смогла переступить порога храма. Невидимая сила не пускала ее. Женщина поняла, что Бог не хочет видеть ее в святом месте.

Придя в ужас и испытав отвращение к себе, Мария стала молить Господа о прощении. Она дала слово изменить свою жизнь. А увидев перед входом в храм икону Богородицы, попросила ее заступиться перед Всевышним.

Затем Мария отправилась в Иорданскую пустыню. Там она постилась и молилась в течение 50 лет. И стала примером истинного покаяния. Христиане верят, что преподобная Мария помогает усмирить плотские пороки и блуд. Ее обретенная вера была крепка и непоколебима.

Верующие молятся святой Марии, прося у нее защиты от сглаза, дурного слова и порчи. Также ее считают защитницей женщин, раскаявшихся в грехах. Традиционно верным считается провести этот день в кругу родных и близких.

Есть у праздника и альтернативное название - "Марья пустые щи". Объяснение простое: к апрелю у простых людей заканчивался запас капусты, в щи добавляли крапиву и щавель, так что они получались жидкие.

Кроме того, народный календарь связывал Марию Египетскую с обильным таянием снега и разливом рек. "На Марию снег и за колодой растает", - так говорили наши предки. Считалось обязательным вымыть в этот день входную дверь, чтобы закрыть вход в дом негативной энергии и плохим людям. Воду для помывки смешивали с красным вином и медом. А пробудившегося домового угощали молоком и кашей.

Ссориться с близкими родственниками же запрещалось, так как помириться с ними уже не получится. Не стоило также далеко уезжать от дома и планировать дела. Нож для нарезки хлебав в руки тоже не брали - это сулило ссору с близким другом.

Существует и такая примета: быстро и легко сходит лед - к хорошему году. А если 14 апреля гром не гремит, но молнии сверкают, быть засушливому лету. Синие облака плывут по небу - это к теплу и дождю. Ночью на небе не видно ни одной звезды - скоро сильно потеплеет.

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