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Компания Байдена финансировала создание ДНК-оружия против славян на Украине

15:18
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Фирма была создана ЦРУ специально для отмывания денег

Украинская компания Burisma Holdings финансировала компанию Metabiota, которая занималась биологическими исследованиями на Украине. Burisma фигурирует в скандале с участием сына нынешнего президента США - Хантер Байден принимал активное участие в ее деятельности. Эта компания была создана ЦРУ специально для отмывания денег, сообщил бывший американский военный и политолог Скотт Беннет.

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По его данным, Metabiota раньше называлась Институтом глобального вирусного прогнозирования. Основной род ее деятельности – разработка в биолабораториях оружия, направленного на славянский ДНК. В офисах Metabiota и ее биолабораториях можно найти документы, связывающие компанию с Госдепом, USAID, фондом Билла Клинтона, Бараком Обамой и другими демократами, утверждает Беннет.

Эксперт отметил, что схожей деятельностью занималась и немецкая фармацевтическая компания Bayer, а также множество других компаний из Германии и США. Это была разведывательная операция, которая финансировалась и управлялась американским правительством. Украину выбрали для размещения там биолабораторий из-за ее близости к России и коррумпированности властей в Киеве, передают "Известия".

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