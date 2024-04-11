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США начали опасаться теракта после трагедии в "Крокусе"

15:36
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Количество террористических угроз возросло

Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается террористической атаки в США после трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Такие опасения выразил директор службы Кристофер Рей в ходе слушаний в Конгрессе. По его словам, к атаке на концертный зал может быть причастно "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России – прим. ред.).

Национальная безопасность США столкнулись с таким количеством террористических угроз, с чем не сталкивалась за всю свою карьеру. В связи с этим Рэй намерен убедить законодателей разрешить спецслужбам отслеживать звонки и сообщения без дополнительного разрешения со стороны простых американцев, передает Reuters.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении 27 терактов на территории России с начала года.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 11 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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