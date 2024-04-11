Раскрыт план Трампа по прекращению противостояния на Украине

Главная задача - усадить стороны за стол переговоров

Украину и Россию надо заставить сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. Таков первый пункт "мирного" плана Дональда Трампа. Его раскрыл американский телеканал CNN, ссылаясь на иностранных дипломатов в Вашингтоне.

С призывом к переговорам Трамп планирует обратиться к Путину и Зеленскому сразу после избрания на пост президента США. При этом в качестве рычага давления он собирается использовать военную помощь США. Украина должна будет пойти на уступки, если хочет получать военную помощь от США. А Россия, по мнению Трампа, должна сесть за стол переговоров, чтобы Штаты не поставляли вооружение Киеву.

Европейцев в этой связи беспокоит только одно: Украина потеряет часть своих территорий. Ранее Зеленский уже критиковал "план Трампа". Он считает, что инициатива "примитивна", если требует от Киева уступки потерянных земель.

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