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Появились подробности плана Трампа по разделу НАТО

15:56
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Это может произойти в случае возвращения политика в Белый дом

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может продавить разделение Североатлантического альянса. Об этом в четверг, 11 апреля, рассказали информированные источники.
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Как сообщает телеканал CNN, речь идет о разделении членов НАТО на две категории. Страны, которые не достигают цели в 2% от ВВП на оборону, могут попасть во второй уровень членства — они не будут защищены статьей 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

По сведения CNN, европейских политиков уже уведомили о том, что Трамп считает индикатор расходов на оборону не менее 2% ВВП ключевым.

Среди членов Североатлантического альянса уже нет былого единодушия. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что оборона должна стать "сердцем европейской политики", тем более что рассчитывать на партнеров по НАТО не приходится — американский "оборонный зонтик" над Европой может скоро закрыться.

Не все члены НАТО разделяют идею создания нового пятилетнего фонда помощи Украине объемом 100 миллиардов евро. Например, глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже предупредил, что Будапешт не собирается скидываться на эти цели, поскольку "для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся".

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