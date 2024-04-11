Госпитализация 300-килограммового москвича попала на видео

Врачи вынести мужчину из помещения сами не смогли

Непростая спасательная операция в Москве. Помощь МЧС потребовалась при госпитализации мужчины, сам не мог передвигаться из-за большого веса. А состояние требовало именно транспортировки в стационар. Медикам в итоге пациента пришлось передавать через окно лоджии на первом этаже.

Масштабная спасательная операция развернулась сегодня в Таганском районе. На месте - оперативные службы, машины скорой помощи, пожарные. И всё по строгому плану. Сначала срезают железные решётки в квартире на первом этаже и постепенно открывают окна, чтобы получился большой проём.

Оказалось, это единственный способ спасти жизнь москвичу Максиму, вес которого - почти 400 килограммов. Ему 54 года. Раньше он работал таксистом. Но последние десять лет на улицу не выходил совсем. Всё это время за ним ухаживал сын. Однако сегодня утром мужчине стало плохо с сердцем. Он вызвал скорую помощь.

Приехавшие врачи настаивали на срочной госпитализации. Вот только вынести Максима из помещения сами не смогли. Да и в обычную машину скорой помощи такой пациент бы точно не поместился. Пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Они откликнулись моментально. И повезло, что квартира находится на первом этаже. Специальный микроавтобус подогнали максимально близко к окну. Установили пожарную лестницу. Внутри квартиры в это время тоже работала целая группа. Пациента перенесли на матрас, обвязали верёвками. А дальше уже спасатели - их было больше десяти человек - стали постепенно транспортировать Максима в машину.

Сам Максим, судя по всему, из оптимистов. К такой экстремальной ситуации отнесся максимально спокойно. Как мог содействовал спасателям, шутил, разговаривал с сыном по телефону. Не забыл, отправляясь в клинику, ни кепку, ни тёмные очки.

Кстати, подобный способ госпитализации пациентов с большим весом периодически применяется в разных странах. И даже попал в кинематограф - в сериале Паоло Соррентино больную ожирением героиню тоже транспортируют через окно. Да еще и с последнего этажа высотного дома.

А Максима благополучно доставили в тринадцатую столичную больницу.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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