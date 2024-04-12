Запуск "Ангары-А5": что это значит для российской космонавтики

С её помощью на орбиту можно будет выводить грузы до 37 тонн

Накануне в историю отечественной космонавтики была вписана очередная страница. Новая российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара А5" впервые стартовала с космодрома "Восточный". Предыдущие запуски проводились в Плесецке. Минувшим днём проверялась не только "Ангара", но и созданная для неё инфраструктура космодрома, а также новый разгонный блок "Орион".

Ракета "Ангара-А5" стартует с космодрома Восточный в полдень по Москве. Через 12 минут 26 секунд от третьей ступени отделяется разгонный блок "Орион".

Наиважнейшее событие в российской космонавтике. Исторический запуск. "Ангара", как и её конкретная версия "Ангара-А5М" - первая полностью новая ракета-носитель, разработанная после распада Советского Союза. И первая, запущенная с российского гражданского космодрома. Желающих своими глазами увидеть, как творится история, много.

Речь идёт не просто о запуске новой ракеты-носителя. В перспективе, когда программа разработки будет окончательно закончена, с её помощью на орбиту можно будет выводить грузы до 37 тонн. А это ключ к огромному количеству новых отечественных космических программ, включая освоение Луны и полёты в совсем дальний космос. Запуск, очевидно, даст и мощный импульс развития высокотехнологичных отраслей российской экономики, что положительно скажется на укреплении суверенитета страны на международном рынке.

"Это всего-навсего четвёртый пуск тяжёлой "Ангары" за 10 лет. Ракета ещё не набрала нужного уровня готовности. Это естественный процесс. Это новый космодром. Это совершенно новый старт - автоматический старт. Нам предстоит ещё очень много работать с этой ракетой, чтобы обеспечить её надёжность. А ей в 2028-м году нужно будет запускать пилотируемый корабль", - сообщил Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос".

Полёт несколько раз откладывали в самый последний момент. Для данного этапа подобная практика - вещь вполне обычная. Происходит комплексное испытание новой ракеты-носителя с абсолютно новым стартовым столом. И то, что автоматика отработала на всю свою мощь, отличный знак.

"Это говорит о том, что испытатели, которые создают космическую технику, ответственно подходят к своему делу. Испытания на то и испытания, чтобы испытать всё то, что вновь создаётся", - указал Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

И данный пуск доказал: наша страна может запускать в космос тяжёлые ракеты-носители не только с Байконура. Разгонный блок "Орион" успешно вывел на низкую околоземную орбиту спутник "Гагаринец".

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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