Подтвержден статус России как ведущей космической державы

Россия подтвердила свой статус ведущей космической державы, в полной мере обеспечивающей суверенитет космических запусков со своей территории. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала успешный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5".

Захарова отметила, что принципиально новая тяжелая космическая ракета-носитель "Ангара-А5" несет разгонный блок "Орион" и испытательную полезную нагрузку. Дипломат подчеркнула: важно, что впервые в этих целях задействована стартовая площадка космодрома "Восточный".

В заявлении МИД России подтверждается настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях - со всеми, кто в этом заинтересован.

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