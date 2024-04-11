В ВСУ признали, что уступают российским силам в 7-10 раз

Об этом рассказал командующий объединенными силами ВСУ

Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. Об этом рассказал в четверг, 11 апреля, командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Военный пожаловался на критическую нехватку личного состава. Из-за этого одна бригада ВСУ в среднем способна оборонять лишь около пяти километров линии фронта, в то время как требуется около 15 километров, сообщает ТАСС.

Дефицит бойцов в украинской армии настолько велик, что в командовании ВСУ заговорили о мобилизации женщин. Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям наравне с мужчинами.

Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк призвал украинцев осознать, что никому из них не удастся отсидеться во время проведения мобилизации. Он заверил, что понимает "желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру", однако военная техника "сама по себе не едет" и оружие не стреляет.

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