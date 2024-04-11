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Лукашенко назвал космос белорусским

16:23
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Президент страны наградил всех, причастных к первому полету белорусского космонавта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил всех причастных к полету первого отечественного космонавта. Сама покорительница космоса Марина Василевская получила звание Героя Беларуси. Об этом пишет телеграм-канал Пул Первого. Также орден Почета получил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, а медаль "За трудовые заслуги" - Игорь Чергинец. 
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Лукашенко подчеркнул, что последние недели страна жила под лозунгом: "Космос наш!" Президент даже нарушил протокол мероприятия, чтобы в самом начале обнять и поблагодарить Василевскую. 

Напомним, 6 апреля на корабле "Союз-МС-24" с МКС на Землю вернулась первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. С ней вернулись россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. 

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