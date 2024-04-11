Доходы Порошенко возросли в 10 раз с 2022 года

Экс-президент Украины вывел из страны 18 миллионов долларов

Петр Порошенко задекларировал в 2022 и 2023 годах ежегодный доход в 1,4 миллиарда гривен (это 3,2 миллиарда рублей). При этом доход экс-президента Украины за 2021 год составил 162 миллиона гривен – или 372,6 миллиона рублей.

Таким образом, за время с начала боевых действий в стране доходы предпринимателя возросли в 10 раз, сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции. Кроме того, по данным агентства, в 2023 году экс-президент Украины вывел 18 миллионов долларов из страны, скупив ценные бумаги за рубежом.

Есть у Порошенко и другие источники дохода. Так, перед недавней неудачной попыткой выезда за пределы Украины бизнесмен заявил, что получил деньги от властей Венгрии. В своей декларации экс-президент указал сумму в 37 миллионов евро, источником поступления назвав венгерское правительство.

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