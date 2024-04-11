Байден: японский космонавт высадится на Луне вместе с американцами

Впервые после 1972 года на Луну отправятся американцы и японцы

К американским космическим миссиям присоединятся японские астронавты. В том числе в момент первой экспедиции на Луну. Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Соединенных Штатов подтвердил, что две страны будут поддерживать научные и образовательные связи. Речь идет в том числе и о крупном соглашении по исследованию Луны. И представитель Японии, по словам Байдена, станет "первым неамериканцем, высадившимся на спутнике Земли".

Артеми́да — американская программа исследования Луны, возглавляемая космическим агентством НАСА. В ней участвуют три других партнёрских агентства: Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

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