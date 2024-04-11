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В ЕС объявили о создании "Европейского легиона"

17:04
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Это силы быстрого реагирования для обороны Евросоюза

Силы быстрого реагирования для обороны стран-членов Евросоюза создаются в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, в ЕС появится "Европейский легион".

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По словам Сикорского, разговоры о единой армии Евросоюза создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий. Едва ли это когда-либо произойдет. Однако сейчас идет процесс формирования европейского военного потенциала — сил быстрого реагирования "Европейский легион".

Сикорский подчеркнул в интервью греческому изданию Ekathimerini, что США заняты противостоянием с Китаем. Поэтому Европе не следует рассчитывать на союзников, а лучше возложить на себя большую часть бремени в вопросах обороны.

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