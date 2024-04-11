В Москве простились с певцом Евгением Кунгуровым

Церемония на Троекуровском кладбище прошла в закрытом режиме

Церемония прощания с певцом Евгением Кунгуровым прошла в Москве. С погибшим участником шоу "Голос" прощались на Троекуровском кладбище. Все было в закрытом режиме - пускали строго по спискам. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Издание отмечает, что на церемонию собрались несколько десятков поклонников исполнителя. А также его друзья и коллеги. Среди прочих были актриса Екатерина Гусева, певица Зара и актер Валсис Шмидт. Похоронят Кунгурова позже в городе Заречном Свердловской области. Это родной город исполнителя.

Оперный певец Евгений Кунгуров погиб 8 апреля. Его тело обнаружили под окнами дома в Пресненском районе Москвы. Перед смертью он отправил жене сообщение, в котором угрожал совершить суицид.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"