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В Москве простились с певцом Евгением Кунгуровым

18:07
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Церемония на Троекуровском кладбище прошла в закрытом режиме

Церемония прощания с певцом Евгением Кунгуровым прошла в Москве. С погибшим участником шоу "Голос" прощались на Троекуровском кладбище. Все было в закрытом режиме - пускали строго по спискам. Об этом пишет телеграм-канал SHOT

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Издание отмечает, что на церемонию собрались несколько десятков поклонников исполнителя. А также его друзья и коллеги. Среди прочих были актриса Екатерина Гусева, певица Зара и актер Валсис Шмидт. Похоронят Кунгурова позже в городе Заречном Свердловской области. Это родной город исполнителя. 

Оперный певец Евгений Кунгуров погиб 8 апреля. Его тело обнаружили под окнами дома в Пресненском районе Москвы. Перед смертью он отправил жене сообщение, в котором угрожал совершить суицид. 

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Певица Зара на церемонии прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым на Троекуровском кладбище
Певица Зара на церемонии прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым на Троекуровском кладбище
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