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Путину доложили о ситуации с паводками

17:25
  • четверг
  • 11 апреля 2024

В Тюменской области в зону подтопления попадают 50 населенных пунктов

Пятьдесят с лишним населенных пунктов с населением более 7 тысяч человек попадают в возможную зону подтопления в Тюменской области. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Моор. Глава государства провел совещание по ситуации с паводками.

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Моор уточнил, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек. В этих хозяйствах около 2 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных.

Напряженная обстановка и в Оренбурге. Дальнейшее повышение воды в реке Урал у города может привести к подтоплению еще 3 580 жилых домов, в которых проживают более 19 тысяч человек, сообщил президенту губернатор региона Денис Паслер. Путин попросил участников видеоконференции регулярно докладывать ему о ходе восстановительных работ в пострадавших районах, передает РИА Новости.

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