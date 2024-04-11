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Гуцул: Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии

18:06
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Гуцул договорилась о помощи со стороны Москвы

Россия разрешила Гагаузии ввозить на свою территорию сельхозпродукцию. Об этом в своем телеграм-канале написала глава автономии Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о соответствующем решении.

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Гуцул накануне была с визитом в Москве. Она подписала соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере и пообещала порадовать соотечественников информацией о цене на газ и возможностях сельхозпроизводителей.

Напомним, весной прошлого года в Гагузии местные выборы выиграла представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии тут же объявили партию антиконституционной и возбудили уголовные дела. Гуцул до сих пор не утверждена членом правительства, как того требует законодательство.

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