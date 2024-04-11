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Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

18:09
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Города Харькова это решение не касается

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили власти Харьковской области. Решение было принято на региональном Совете обороны, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Эвакуация военных заводов началась в Харькове
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Как написал глава ОВА в Telegram, эвакуировать планируется семьи, проживающие в 47 прифронтовых населенных пунктах в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. По подсчетам Синегубова, это более 180 детей.

Власти определили маршруты эвакуации. Сообщается, что подготовлены и места временного проживания эвакуированных. Отмечается, что требование об эвакуации не касается города Харькова.

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