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Сенатор Костюкевич прокомментировал попытку высадки ВСУ на Тендровской косе

18:41
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Он считает, что Киев пытается "отработать" западные деньги

Высадка десанта ВСУ на Тендровскую косу – это "голливуд". Такое мнение высказал сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич в интервью агентству РИА Новости. Он считает, что Киев таким образом отрабатывает вливание западных средств.

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Сенатор указал, что любые подобные провокации обречены на провал. Даже если их готовят представители стран Запада. Костюкевич считает, что украинские солдаты "воюют за деньги", а российские – "за Родину и людей".

ФСБ России совместно с Минобороны пресекли попытку высадки спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Завязался бой. Украинские военнослужащие были уничтожены. И лишь один – Евгений Горин – был взят в плен. Он и сообщил, что готовили операцию в Великобритании.

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