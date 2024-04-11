Сенатор Костюкевич прокомментировал попытку высадки ВСУ на Тендровской косе

Он считает, что Киев пытается "отработать" западные деньги

Высадка десанта ВСУ на Тендровскую косу – это "голливуд". Такое мнение высказал сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич в интервью агентству РИА Новости. Он считает, что Киев таким образом отрабатывает вливание западных средств.

Сенатор указал, что любые подобные провокации обречены на провал. Даже если их готовят представители стран Запада. Костюкевич считает, что украинские солдаты "воюют за деньги", а российские – "за Родину и людей".

ФСБ России совместно с Минобороны пресекли попытку высадки спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Завязался бой. Украинские военнослужащие были уничтожены. И лишь один – Евгений Горин – был взят в плен. Он и сообщил, что готовили операцию в Великобритании.

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