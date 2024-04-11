Четыре украинских беспилотника сбила ПВО над российскими регионами

Враг пытался атаковать Брянскую и Белгородскую области

Очередная попытка киевского режима устроить теракт на российской территории пресечена силами противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны России, ПВО сбила четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

По данным военного ведомства, цели были обнаружены в промежутке с 14.30 до 15.00 мск. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один, по данным Минобороны, сбит над Брянской областью.

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